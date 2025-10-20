Экономика
13:07, 20 октября 2025

«Газпром» объявил о рекорде поставок газа в Китай

«Газпром»: Поставки газа в КНР по «Силе Сибири» обновили 19 октября рекорд
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

«Газпром» 19 октября обновил суточный рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири». Об этом сообщает пресс-служба компании, не называя размер направленных в страну объемов.

Речь идет о втором за месяц и пятом с момента выхода на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года историческом максимуме, уточнили в «Газпроме», указав, что поставки превысили контрактные обязательства.

Один из предыдущих суточных рекордов был установлен 31 июля. Рост поставок по «Силе Сибири», являющейся совместным проектом «Газпрома» и китайской CNPC, в течение 2025 года ранее оценивался более чем в 28 процентов.

Согласно данным таможенников КНР, которые приводит «Интерфакс», общие поставки российского газа в Китай, включая экспорт СПГ, в июле и августе последовательно достигали рекордных за все время двусторонней торговли уровней в 4,25 и 4,63 миллиарда кубометров соответственно.

