Финансист допустил ослабление рубля

07:44, 11 мая 2026

Финансист Селезнев не исключил подорожание доллара до 90 рублей
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Если в России нарушится баланс спроса и предложения на иностранную валюту, американская валюта может подорожать до 90 рублей. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» сделал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По его словам, с учетом накопленной с 2021 года инфляции доллар уже должен стоить около 110 рублей, но пока этого не происходит. «Уровень 80 рублей и даже 90 рублей может быть взят буквально за пару недель — но только если баланс спроса и предложения на валюту будет нарушен», — отметил аналитик, добавив, что май — неспецифический месяц для рубля, и нет оснований ждать резких сезонных колебаний.

Селезнев указал, что спрос на импорт остается подавленным из-за низкой деловой активности, что также едва ли изменится в ближайшие недели. Ключевая ставка ЦБ продолжает поддерживать рубль, так как регулятор снижает стоимость займов очень медленно, чтобы не разгонять инфляционные ожидания. Основными драйверами для курса остаются бюджетная политика и геополитика (цены на нефть, удары по танкерам и портам), отметил он.

Ранее стало известно, что нефтяной рынок отреагировал на решение ОАЭ выйти из ОПЕК снижением цен на сырье.

