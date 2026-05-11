Китай заявил о готовности устранять разногласия с США

В МИД Китая заявили о готовности устранять разногласия с США

Китай готов к устранению разногласий с США в ходе визита американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его слова приводит ТАСС.

По словам Цзякунь, Китай также готов расширять сотрудничество с США на принципах равенства, уважения и взаимной выгоды, чтобы привнести больше стабильности и определенности в мир. Официальный представитель МИД рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет с Трампом обмен мнениями о китайско-американских отношениях.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп посетит Китай с визитом 14-15 мая для проведения переговоров с Си Цзиньпином. Американский лидер планировал посетить Пекин в апреле, однако изменил свое решение в связи с проведением военной операции в Иране. Китай был разочарован этим решением.