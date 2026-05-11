Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 11 мая 2026Мир

Китай заявил о готовности устранять разногласия с США

В МИД Китая заявили о готовности устранять разногласия с США
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Го Цзякунь

Го Цзякунь. Фото: Florence Lo / Reuters

Китай готов к устранению разногласий с США в ходе визита американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его слова приводит ТАСС.

По словам Цзякунь, Китай также готов расширять сотрудничество с США на принципах равенства, уважения и взаимной выгоды, чтобы привнести больше стабильности и определенности в мир. Официальный представитель МИД рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет с Трампом обмен мнениями о китайско-американских отношениях.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп посетит Китай с визитом 14-15 мая для проведения переговоров с Си Цзиньпином. Американский лидер планировал посетить Пекин в апреле, однако изменил свое решение в связи с проведением военной операции в Иране. Китай был разочарован этим решением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Катастрофическое сокращение населения Украины вызвало ужас на Западе

    Известный телеведущий отметил 50-летие вечеринкой с «танцующими вагинами»

    Прибалтийская страна захотела разместить у себя больше военных США

    РУСАДА провело масштабную проверку футболистов «Спартака» на допинг

    Китай заявил о готовности устранять разногласия с США

    Стало известно о первом случае заражения хантавирусом во Франции

    Россиянин поставил на матч ЦСКА с «Зенитом» и выиграл более трех миллионов рублей

    Москвичам пообещали лето раньше положенного срока

    Генсек ООН оценил риск от вспышки хантавируса для общества

    В Еврокомиссии заявили о готовности выдать Киеву деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok