Трамп изменил решение о поездке в Китай

Трамп заявил, что попросил отложить визит в Пекин «примерно на месяц»

Американский лидер Дональд Трамп отложил свою поездку в столицу Китая примерно на месяц. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

По его словам, он хочет остаться в США из-за военного конфликта с Ираном.

«Я чувствую, что должен быть здесь», — заявил глава Белого дома. Его визит был запланирован на апрель.

Ранее Дональд Трамп признался, что понятия не имеет, с кем из руководства Ирана Вашингтон ведет переговоры. Президент Соединенных Штатов отметил, что в Тегеране есть люди, которые хотят идти на контакт с его администрацией.

До этого глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран никогда не просил о переговорах с США и готов сопротивляться. «Мы вели с ними переговоры, когда они решили напасть на нас. Так что у нас нет хорошего опыта в общении с американцами», — добавил министр.