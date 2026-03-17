00:36, 17 марта 2026

Трамп рассказал о своей главной проблеме в переговорах с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп признался, что понятия не имеет, с кем из руководства Ирана Вашингтон ведет переговоры. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Моя главная проблема в том, что я понятия не имею, с кем мы разговариваем», — сказал американский лидер. При этом он добавил, что в Тегеране есть люди, которые хотят вести переговоры.

Трамп также допустил, что конфликт может быть закончен уже на этой неделе, однако усомнился в том, что это произойдет.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран никогда не просил о переговорах с США и готов сопротивляться. «Мы вели с ними переговоры, когда они решили напасть на нас. Так что у нас нет хорошего опыта в общении с американцами», — напомнил министр.

