15 марта 2026

Иранский МИД высказался о переговорах с США

МИД Ирана: Тегеран никогда не просил о переговорах с США и готов сопротивляться
Кирилл Луцюк

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Иран никогда не просил США ни о прекращении огня, ни даже о переговорах. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью CBS.

По его словам, Тегеран готов защищаться столько, сколько потребуется. Его сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не поймет, что начал незаконную войну без шансов на победу.

Аракчи подчеркнул, что его страна достаточно стабильна и сильна для того, чтобы противостоять американской агрессии. Власти Ирана защищают свой народ и не видят причин, по которым им следует начинать переговоры с Вашингтоном.

«Мы вели с ними переговоры, когда они решили напасть на нас. Так что у нас нет хорошего опыта в общении с американцами», — констатировал министр.

Кроме того, Аракчи ответил на вопрос о проходе судов через Ормузский пролив. Он заверил, что Тегеран готов к переговорам со странами, которые в этом заинтересованы. По его словам, к Ирану уже обратились несколько государств, желающих обеспечить безопасность своих танкеров, и иранские военные пошли им в этом вопросе навстречу.

По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Эффи Дефрина, у израильских военных в Иране есть тысячи целей, поэтому удары по территории этой страны продлятся еще как минимум три недели. Но и после этого у Израиля будут масштабные планы.

