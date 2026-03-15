Мир
18:18, 15 марта 2026Мир

Израиль назвал сроки операции против Ирана

ЦАХАЛ: Операция против Ирана продлится как минимум три недели
Кирилл Луцюк

Фото: Shir Torem / Reuters

У Армии обороны Израиля тысячи целей в Иране. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин. Его процитировало CNN.

По его словам, Израиль совместно с американскими военными разрабатывает планы еще как минимум на три недели. Кроме того, у ЦАХАЛ есть более масштабные планы на период после истечения этого срока. Дефрин объяснил, что Армия обороны Израиля «работает не по секундомеру или расписанию, а для достижения своих целей», которые заключаются в том, чтобы «серьезно ослабить иранский режим».

Он также заявил, что масштабное американо-израильское наступление против Ирана подтолкнуло ливанскую «Хезболлу» к участию в конфликте, в отличие от их решения остаться в стороне во время 12-дневной войны летом 2025 года.

По информации Reuters, число жертв израильских ударов по Ливану с начала эскалации на Ближнем Востоке выросло до 850. Пострадавшими числятся больше двух тысяч человек.

