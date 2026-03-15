Число жертв израильских ударов по Ливану выросло

Reuters: Число жертв ударов Израиля по Ливану выросло до 850

Число жертв израильских ударов по Ливану с начала эскалации на Ближнем Востоке выросло до 850. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав республики.

Пострадавшими числятся 2,1 тысячи человек.

Ранее портал Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников сообщил, что Израиль собирается начать масштабное вторжение в Ливан с целью разрушения военной инфраструктуры «Хезболлы». По словам собеседников издания, планируется захват всей территории страны к югу от реки Литани.

12 марта стало известно, что министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил Ливану атакой в случае неспособности сдерживать шиитское движение. Он предупредил ливанского лидера Жозефа Ауна, что если его страна не сможет мешать «Хезболле» нападать на израильтян, то Израиль «захватит территорию» и сам будет оказывать сопротивление шиитам.

