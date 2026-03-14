В Израиле сообщили о подготовке к масштабному вторжению

Axios: Израиль планирует масштабное вторжение в Ливан

Израиль планирует начать масштабное вторжение в Ливан для разрушения военной инфраструктуры «Хезболлы». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников.

Утверждается, что Израиль собирается захватить всю территорию Ливана к югу от реки Литани, что может стать самой крупной операцией Израиля против Ливана с 2006 года. «Мы собираемся сделать то, что мы сделали в Газе», — подчеркнул израильский собеседник.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа одобряет разрушение инфраструктуры «Хезболлы», но в то же время стремится «ограничить вред ливанскому государству» и выступает за переговоры двух стран о послевоенном соглашении.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил Ливану атакой в случае неспособности сдерживать «Хезболлу». Кац добавил, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказали военным готовиться к расширению операций в Ливане.