15:21, 12 марта 2026Мир

Израиль пригрозил Ливану

МО Израиля пригрозило Ливану атакой в случае неспособности сдерживать «Хезболлу»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ayal Margolin / Reuters

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил Ливану атакой в случае неспособности сдерживать шиитское ливанское движение «Хезболла». Его слова передает The New York Times (NYT).

По словам главы Минобороны, он предупредил президента Ливана Жозефа Ауна, что если его страна не сможет контролировать свою территорию и мешать «Хезболле» нападать на израильтян, то Израиль «захватит территорию» и сам будет оказывать сопротивление движению.

Кац добавил, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказали военным готовиться к расширению операций в Ливане.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан заявил, что применение Израилем боеприпасов с белым фосфором в Ливане нарушает нормы международного гуманитарного права.

