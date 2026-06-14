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20:31, 14 июня 2026Бывший СССР

Путин оценил в разговоре с Трампом влияние ударов Киева для ВСУ

Ушаков: Путин заявил Трампу, что удары Киева не изменят ситуацию для ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что удары Киева по гражданской инфраструктуре на территории России не способны изменить положение Украины на поле боя. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, российский лидер затронул тему атак, которые Киев предпринимает против объектов на территории России, и дал оценку их влиянию на ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО).

Как отметил Ушаков, Путин подчеркнул, что подобные действия не смогут повлиять на положение украинской стороны и не изменят ситуацию на линии соприкосновения.

Телефонный разговор президентов состоялся в воскресенье, 14 июня. Во время беседы Путин поздравил Трампа с 80-летием, а также стороны обсудили ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.

Ранее Ушаков сообщал, что Трамп вновь высказался за прекращение боевых действий и выразил готовность воздействовать по этому вопросу на европейских союзников и Киев.

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