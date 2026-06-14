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19:09, 14 июня 2026Мир

Ушаков раскрыл темы разговора Путина и Трампа

Ушаков: Путин и Трамп обсудили ключевые темы международной ситуации и дальнейшие контакты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили ситуацию на международной арене, двусторонние отношения и перспективы дальнейших контактов между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, одной из центральных тем беседы стали российско-американские отношения и возможные контакты между двумя странами в будущем.

Также лидеры затронули украинский конфликт. Как рассказал Ушаков, Трамп вновь выступил за прекращение боевых действий и заявил о готовности обсуждать этот вопрос с европейскими союзниками и представителями Киева, в том числе во время предстоящих мероприятий с участием стран G7.

Кроме того, Путин и Трамп обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг возможного меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Телефонный разговор стал уже 13-м контактом двух лидеров после возвращения Трампа в Белый дом. Предыдущая беседа президентов состоялась в конце апреля.

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