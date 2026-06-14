У берегов Турции обнаружили боевой беспилотник

IHA: Боевой дрон обнаружен в Турции на побережье Черного моря

Боевой дрон был обнаружен в Турции на побережье Черного моря, об этом сообщило агентство IHA.

Беспилотный летательный аппарат был с боевой частью, отмечается в материале. Местные правоохранители эвакуировали пляж Каписуюй в провинции Бартын и обеспечили необходимые меры безопасности. БПЛА будет уничтожен контролируемым способом.

Принадлежность дрона пока не установлена, по предварительным оценкам, это один из аппаратов, который используется во время конфликта между Россией и Украиной.

Ранее дрон повредил несколько домов в турецком городе Самсун на севере страны. Жителей района Илкадым ранним утром 16 мая разбудили громкие звуки. Вскоре после этого они обнаружили на улице обломки устройства.