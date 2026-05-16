13:06, 16 мая 2026Мир

Беспилотник повредил несколько домов в турецком городе

Sözcü: Дрон повредил несколько домов в городе Самсун
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: I'm Conqueror / Shutterstock / Fotodom  

Дрон повредил несколько домов в турецком городе Самсун на севере страны. Об этом сообщила газета Sözcü.

По информации источника, жителей района Илкадым ранним утром 16 мая разбудили громкие звуки. Вскоре после этого они обнаружили на улице обломки устройства. «На месте было установлено, что упавший объект являлся беспилотным летательным аппаратом», — сказано в публикации. В результате случившегося в двух домах были повреждены крыши и выбиты стекла. На место ЧП приехала полиция, пожарные и медики. Власти объявили о начале расследования, чтобы выяснить, кому принадлежал дрон и зачем его запустили.

Тремя днями ранее стало известно, что в Польше обнаружили БПЛА неизвестного происхождения на границе с Украиной.

    Беспилотник повредил несколько домов в турецком городе

