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01:08, 6 июня 2026Россия

В России отказались идти на компромиссы с Украиной

Слуцкий: Россия не намерена идти на компромиссы с украинской стороной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Россия не намерена идти на компромиссы с украинской стороной после событий последних лет. Об этом RT заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он указал на «чудовищность тех замыслов», на которые способны Киев и его союзники на Западе, в том числе атаку на Старобельск. « За четыре с лишним года мы видели массу таких ситуаций. Прощения быть не может», — подчеркнул собеседник издания. При этом Слуцкий добавил, что Россия выступает за движение к миру и поддерживает диалог со всеми государствами, которые готовы к взаимодействию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что специальная военная операция (СВО) на Украине скоро придет к концу, если Киев согласится на компромиссы, имея в виду те условия, которые обсуждали Россия и США в Анкоридже.

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