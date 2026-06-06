В США сообщили о запуске Ираном дронов в сторону Ормузского пролива

CNN: Иран выпустил несколько дронов в сторону Ормузского пролива

Иран выпустил несколько беспилотников в сторону Ормузского пролива. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, военные США сбили по меньше мере три дрона. Предположительно, целями могли быть коммерческие суда или американские вооруженные силы, действующие в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сможет достичь соглашения с Ираном о продлении режима прекращения огня и возобновлении работы Ормузского пролива в течение следующей недели. По его словам, мирное соглашение с Тегераном может быть «даже лучше военной победы».