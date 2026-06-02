09:03, 2 июня 2026

ABC: Трамп описал будущее соглашение с Ираном словами «лучше военной победы»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет достичь соглашения с Ираном о продлении режима прекращения огня и возобновлении работы Ормузского пролива в течение следующей недели. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с главным вашингтонским корреспондентом ABC News.

«Выглядит отлично», — сказал Трамп, отметив, что произошла небольшая неполадка, которую он быстро устранил. По словам президента, проблема заключалась в том, что иранцы были недовольны нападениями Израиля на Ливан.

«Итак, я поговорил с "Хезболлой" и сказал, что стрельба запрещена, и я поговорил с Биби [премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху] и сказал, что стрельба запрещена, и они оба прекратили стрелять друг в друга», — заявил Трамп.

Американский лидер считает, что мирное соглашение с Ираном может быть «даже лучше, чем военная победа». Он назвал переговоры непростым делом, отметив, что речь идет о действительно большой стране, заключающей сделку.

«Поэтому им это непросто. На самом деле, нам тоже непросто. Но мы получаем то, что нам нужно», — добавил Трамп.

Отвечая на вопрос о сроках завершения меморандума о взаимопонимании по возобновлению работы пролива, Трамп сказал: «Думаю, речь идет о следующей неделе». Он пояснил, что пока не согласился, потому что ему еще нужно набрать несколько очков.

Ранее агентство Tasnim писало, что Иран прекратил переговорный процесс с США на фоне обострения ситуации в Ливане.

Также стало известно, что Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать военные действия в Баб-эль-Мандебском проливе, чтобы усилить давление на Израиль.

