10:26, 2 июня 2026Мир

В Польше захотели помешать Украине вступить в ЕС

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) и один из лидеров ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак призвал польские власти блокировать вступление Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.

«[Польские власти] должны заявить, что Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Украина будет поддерживать культ [Степана] Бандеры и не разблокирует эксгумацию [погибших на Волыни поляков]», — сказал он.

Политик также утверждает, что украинские власти с пренебрежением относятся к польским политикам. При этом Босак призвал Варшаву отказаться от финансирования терминалов спутниковой связи Starlink, переданных Украине.

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение украинского лидера присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

