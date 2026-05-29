Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:32, 29 мая 2026Мир

Президент Польши захотел наказать Зеленского

Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России), передает TVP Info.

«Ближайшее заседание капитулы (высший административный орган ордена — прим. "Ленты.ру") состоится 8 июня. Я предложил, чтобы одним из пунктов повестки стал отзыв у Зеленского ордена Белого орла», — сказал лидер Польши.

Также Навроцкий отметил, что данный шаг украинского лидера показывает неготовность Украины к вступлению в Европейский союз. «К сожалению, президент Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета и прославления бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии не готова стать частью европейской семьи», — подчеркнул он.

Ранее с этой инициативой выступил лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек. «Прославление формирования, ответственного за преступления против польского населения, не может остаться без внимания властей Республики Польша», — написал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мадьяр отреагировал на падение БПЛА на жилой дом в Румынии

    Женщина нашла у себя в саду загадочную записку в бутылке

    «Грудастый» дом в Подмосковье рассмешил россиян

    На Урале нашлась спасительница российского шоу-бизнеса

    Россиянина распилили и в пакетах утопили в Луже

    Затмившая звезд на «Золотом глобусе» российская блогерша попала на обложку Vogue

    Россиянин стал миллионером благодаря поражению сборной страны от Египта

    Расплата настигла укравшего 25 миллионов рублей и оружие у российской семьи форточника

    Врачи вспомнили о случаях самого очевидного вранья пациентов

    В российском регионе впервые за 30 лет нашли гнезда редкой птицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok