Президент Польши захотел наказать Зеленского

Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России), передает TVP Info.

«Ближайшее заседание капитулы (высший административный орган ордена — прим. "Ленты.ру") состоится 8 июня. Я предложил, чтобы одним из пунктов повестки стал отзыв у Зеленского ордена Белого орла», — сказал лидер Польши.

Также Навроцкий отметил, что данный шаг украинского лидера показывает неготовность Украины к вступлению в Европейский союз. «К сожалению, президент Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета и прославления бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии не готова стать частью европейской семьи», — подчеркнул он.

Ранее с этой инициативой выступил лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек. «Прославление формирования, ответственного за преступления против польского населения, не может остаться без внимания властей Республики Польша», — написал он.