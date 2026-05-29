Бывший СССР
18:05, 29 мая 2026

Водитель «КамАЗа» подорвался на мине ВСУ на трассе «Новороссия»

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Стало известно о гибели водителя «КамАЗа» на трассе «Новороссия». Данный участок был заминирован Вооруженными силами Украины (ВСУ) при помощи беспилотников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В своем Telegram-канале он написал, что около шести утра вражеский гексакоптер «Баба-Яга» сбросил мины на участок трассы «Новороссия» в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Мины были разбросаны на проезжей части и у обочин.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС назвал ключевые задачи по защите от атак ВСУ.

