Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:04, 29 мая 2026Экономика

Нефть подешевела до минимума с 17 апреля

Биржевая цена нефти Brent упала ниже 90 долларов за баррель впервые с 17 апреля
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В ходе торгов в пятницу, 29 мая, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в моменте упала ниже 90 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На минимуме сырьевые котировки падали до 89,95 доллара за баррель. Столь низких значений лондонской биржей ICE не фиксировалось с 17 апреля.

К 18:55 по московскому времени котировки незначительно отыграли падение, превысив отметку в 91 доллар за баррель. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило примерно 1,8 процента.

Удешевление нефти фиксируется на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожиданий участников фондового рынка возможной сделки США и Ирана по урегулированию конфликта. Дополнительным фактором являются сообщения о временном открытии пролива Ормуз. Эта мера, как уточнял портал Axios, была включена в меморандум о взаимопонимании, который будет действовать 60 дней.

В случае прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана судоходство в заблокированном сейчас Ормузском проливе начнет постепенно восстанавливаться, ожидают эксперты. Это может привести к притоку дополнительных партий сырья с Ближнего Востока на глобальный энергорынок и, как следствие, — к ослаблению дисбаланса спроса и предложения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии

    Возлюбленная Дурова раскрыла желаемые роскошные подарки

    33-летний мужчина домогался девочки-подростка на пляже в Европе

    В США обрадовались получению Украиной «лучшего истребителя» против России

    Москвичам рассказали о погоде в начале лета

    Заблудившуюся в лесу россиянку спасли с помощью дрона

    Путин призвал к одному действию в рамках СВО

    Тревел-блогерша описала жизнь на заповедном острове в России фразой «70 человек и волки»

    Дробыш сделал предостережение SHAMAN из-за клипа с «поющими иноагентами»

    Путин обвинил Запад в поставках Украине дронов для ударов по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok