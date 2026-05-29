19:46, 29 мая 2026Мир

Путин оценил кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией

Путин назвал экс-канцлера Германии Шредера человеком, которому можно доверять
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера человеком, которому можно доверять. Его слова приводит РИА Новости.

«Я, когда назвал фамилию господина Шредера, имел в виду, что это человек, которому можно доверять. Вы понимаете? Ему всякие ярлыки вешают, что он мой друг и так далее. Да, мы с ним дружим. А что здесь скрывать, что здесь плохого?» — отметил глава государства во время общения с журналистами в Астане.

Путин добавил, что Европейский союз сам должен определить переговорщика по вопросу Украины, подчеркнув, что в Европе пока никого не предлагают в качестве переговорщика.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз лишь имитирует желание провести переговоры с Россией об урегулировании украинского конфликта, а на деле подталкивает Киев к продолжению боевых действий.

