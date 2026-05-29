Раскрыта опасность гниющего в погребе картофеля

Врач Кашух: Бактерии в гниющем картофеле выделяют опасное количество углекислого газа

В случае если картофель начинает гнить в плохо проветриваемом подвале, выделяется опасное для жизни количество углекислого газа, вытесняющего кислород из помещения. О такой опасности россиян предупредила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Екатерина Кашух в разговоре с изданием РИАМО.

Врач объяснила, что в гниющих клубнях начинают активно размножаться бактерии и грибки. «Как и любые живые организмы, они дышат: поглощают кислород и выделяют углекислый газ. В плохо проветриваемом подвале этот процесс быстро меняет состав воздуха. Кислорода становится меньше, а углекислого газа — больше, он может заполнить значительную часть помещения», — уточнила она. Из-за того что углекислый газ тяжелее воздуха, он не рассеивается равномерно, а накапливается внизу у пола и с течением времени вытесняет кислород. В результате тот, кто спустится в погреб и вдохнет углекислый газ, может моментально потерять сознание.

Кашух подчеркнула, что марлевая повязка, мокрая тряпка у лица либо противогаз без принудительной подачи воздуха в этом случае будут бесполезны, поскольку все эти средства не помогают защититься от нехватки кислорода, а только фильтруют частицы, которых в газовой среде нет. В связи с этим специалист настоятельно порекомендовала не допускать подобных ситуаций и каждый раз открывать погреб с картофелем и хорошо проветривать его перед каждым спуском туда.

«Есть проверенный дедовский способ: опустите вниз зажженную свечу. Если пламя гаснет у самого пола — кислорода там критически мало и спускаться нельзя ни в коем случае, пока погреб как следует не проветрится», — заключила доктор.

Ранее кандидат медицинских наук Любовь Станкевич призвала россиян внимательно обрабатывать овощи и хранить их отдельно друг от друга, чтобы не заразиться «мышиной болезнью».