Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:31, 29 мая 2026Экономика

Раскрыта опасность гниющего в погребе картофеля

Врач Кашух: Бактерии в гниющем картофеле выделяют опасное количество углекислого газа
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: N-sky / Shutterstock / Fotodom

В случае если картофель начинает гнить в плохо проветриваемом подвале, выделяется опасное для жизни количество углекислого газа, вытесняющего кислород из помещения. О такой опасности россиян предупредила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Екатерина Кашух в разговоре с изданием РИАМО.

Врач объяснила, что в гниющих клубнях начинают активно размножаться бактерии и грибки. «Как и любые живые организмы, они дышат: поглощают кислород и выделяют углекислый газ. В плохо проветриваемом подвале этот процесс быстро меняет состав воздуха. Кислорода становится меньше, а углекислого газа — больше, он может заполнить значительную часть помещения», — уточнила она. Из-за того что углекислый газ тяжелее воздуха, он не рассеивается равномерно, а накапливается внизу у пола и с течением времени вытесняет кислород. В результате тот, кто спустится в погреб и вдохнет углекислый газ, может моментально потерять сознание.

Материалы по теме:
Россиян научили правильно хранить картофель
Россиян научили правильно хранить картофель
17 октября 2025
Названы запрещенные к хранению в холодильнике продукты
Названы запрещенные к хранению в холодильнике продукты
2 февраля 2026

Кашух подчеркнула, что марлевая повязка, мокрая тряпка у лица либо противогаз без принудительной подачи воздуха в этом случае будут бесполезны, поскольку все эти средства не помогают защититься от нехватки кислорода, а только фильтруют частицы, которых в газовой среде нет. В связи с этим специалист настоятельно порекомендовала не допускать подобных ситуаций и каждый раз открывать погреб с картофелем и хорошо проветривать его перед каждым спуском туда.

«Есть проверенный дедовский способ: опустите вниз зажженную свечу. Если пламя гаснет у самого пола — кислорода там критически мало и спускаться нельзя ни в коем случае, пока погреб как следует не проветрится», — заключила доктор.

Ранее кандидат медицинских наук Любовь Станкевич призвала россиян внимательно обрабатывать овощи и хранить их отдельно друг от друга, чтобы не заразиться «мышиной болезнью».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можем сровнять с землей всех». Путин высказался о переговорах по Украине, угрозах в адрес России и вероятности войны с Европой

    Минобороны Украины предупредило о риске атак 30-31 мая

    Россиянин придумал необычный способ борьбы с гниющим мусором у дома

    Названы разрешенные для купания места в Москве

    Бывшая жена Дмитрия Пескова показала фигуру в бикини на отдыхе

    В Киеве прогремели взрывы

    Подросток осквернил памятник Ленину в российском регионе

    В глубинах океана обнаружили неизвестных науке акулу-призрака и шар смерти

    Назван коварнейший вид алкоголизма

    В Иране раскрыли детали проекта соглашения с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok