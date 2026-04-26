40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

10:17, 26 апреля 2026Забота о себеЭксклюзив

Дачников предупредили об угрозе заражения «мышиной болезнью»

Врач Станкевич предупредила дачников об угрозе заражения «мышиной болезнью»
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Egoreichenkov Evgenii / Shutterstock / Fotodom  

Поездка на дачу после зимы обычно воспринимается как полезная перезагрузка, но именно в этот период резко возрастает риск возникновения состояний, которые многие недооценивают, предупредила директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич. О скрытых угрозах специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Станкевич, одна из самых недооцененных дачных инфекций — иерсиниоз, который в быту часто называют «мышиной болезнью».

«Его возбудители попадают в окружающую среду с выделениями грызунов и могут сохраняться на зелени, овощах, воде, посуде, поверхностях и бытовых предметах», — объяснила врач.

Для начала сезона это особенно важно: за зиму мыши нередко успевают обжить дачный дом, погреб, сарай, кладовку или гараж, а весной человек возвращается в это пространство и начинает пользоваться привычными вещами, не всегда оценивая их санитарное состояние

Любовь Станкевичкандидат медицинских наук

Специалист отметила, что бактерии не только хорошо переносят низкую температуру, но и могут размножаться в холодильнике, поэтому холод сам по себе не делает продукты безопасными. Она добавила, что если плохо обработанные зелень, редис, корнеплоды или ягоды попадают туда после контакта с загрязненной водой, поверхностями или следами грызунов, риск заражения не исчезает.

«При неправильном хранении бактерии могут переходить и на другие продукты. Именно поэтому ранняя зелень, овощи с участка, вода из колодцев и родников, а также все, что могло контактировать с загрязненной средой, требуют особенно внимательного отношения», — рассказала Станкевич.

По словам врача, часто все начинается с обычной бытовой небрежности: быстро ополоснули зелень, срезали поврежденный участок у корнеплода, оставили продукты открытыми, взялись за еду после уборки, использовали воду с участка без кипячения.

«Или же, когда после работы с землей человек может взять еду, воду или сигарету грязными руками и даже не предположить, что этого достаточно для инфицирования», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Также Станкевич сообщила, что симптомы иерсиниоза зависят от формы заболевания, поэтому его легко принять за другую инфекцию.

«Он может начинаться с высокой температуры до 40 градусов, озноба и выраженной слабости, напоминать ангину или грипп с болью в горле и ломотой в теле, а может проявляться как кишечное расстройство с болью в животе, тошнотой, рвотой и диареей», — перечислила она.

При затяжном течении и без своевременного лечения инфекция может выходить за пределы желудочно-кишечного сценария. Возбудитель проникает в кровь, вызывает системное воспаление и способен поражать печень, селезенку и почки. Возможны осложнения со стороны нервной, мочевыделительной и пищеварительной систем, а у части пациентов болезнь принимает рецидивирующее течение с хронической слабостью, суставными болями и кожными высыпаниями, особенно у детей

Любовь Станкевичкандидат медицинских наук

Поэтому, по мнению врача, после уборки дачи, работы с землей, употребления сырой зелени, овощей или воды из непроверенного источника сочетание высокой температуры, слабости и желудочно-кишечных жалоб требует не догадок, а точной лабораторной диагностики с помощью ПЦР-теста на Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis и дальнейшей врачебной оценки состояния.

«Чтобы снизить риск, начало сезона лучше начинать не с посадок, а с санитарной ревизии. Если в доме есть следы присутствия грызунов, сначала нужна влажная уборка в перчатках и маске. Все поверхности, которые соприкасаются с пищей, необходимо тщательно вымыть. Зелень, овощи, ягоды и корнеплоды требуют особенно внимательной обработки. Продукты лучше хранить закрыто и отдельно друг от друга. Для питья и мытья пищи безопаснее использовать кипяченую или бутилированную воду», — заключила Станкевич.

Ранее судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук предупредил, что мытье автомобиля на дачном участке может обернуться для россиян штрафом за нарушение экологических и санитарных норм.

Он объяснил, что вода после мойки машины относится к отходам из-за содержания нефтепродуктов и химических веществ, поэтому с ней необходимо обращаться соответствующим образом. В противном случае нарушитель рискует получить штраф от двух до трех тысяч рублей.

