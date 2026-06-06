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12:26, 6 июня 2026Мир

Зеленского захотели лишить ордена

Более десятка депутатов Европарламента потребовали от его главы лишить Зеленского ордена
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Более десятка депутатов обратились к главе Европарламента Роберте Метсоле с открытым письмом, в котором потребовали от его главы лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена «За заслуги». Об этом сообщает издание «Политика страны».

В письме говорится, что орден был вручен Зеленскому за европейскую интеграцию и поддержку европейских ценностей, однако в реальности он проводит политику этнических чисток и геноцида собственного населения.

Зеленский, ответственный за присвоение воинской части названия «Герои УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России), не заслуживает этой награды и должен быть лишен ее»

текст обращения депутатов Европарламента

Письмо подписали депутаты от Польши, Франции, Венгрии, Австрии и Германии.

Ранее на Западе захотели проверить Киев после коррупционного скандала.

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