Myśl Polska: Польша может предложить провести аудит помощи НАТО Украине

Польша может выступить с предложением о проведении аудита помощи, предоставляемой НАТО, на саммите альянса в Анкаре. Об этом сообщает польское издание Myśl Polska.

По данным издания, несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, представители страны регулярно участвуют в саммитах альянса для получения финансовой поддержки. Отмечается, что саммит НАТО является подходящим местом для аудита расходов на оборону, на финансовые и гуманитарные цели, поскольку на нем будут присутствовать лица, способные повлиять на украинского лидера Владимира Зеленского.

«Польша (...) могла бы задать вопрос: "Где все эти миллиарды? Где деньги, господин Зеленский? На что вы их потратили? Когда будет проведен аудит?"» — говорится в материале.

В публикации указывают, что с 2022 года НАТО передали Украине 375 миллиардов долларов без учета индивидуальных выплат каждого государства-члена альянса.

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