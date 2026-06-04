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Бывший СССР
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09:21, 4 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о значительном ухудшении ситуации для ВСУ в ключевом для фронта городе

Марочко: Ситуация для ВСУ в Константиновке в ДНР существенно усугубилась
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР), являющейся ключевым для фронта городом, существенно усугубилась. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«На данный момент оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков в районе Константиновки значительно усугубилась», — рассказал Марочко.

По его словам, ВСУ вынуждены оттягивать свои силы на запасные позиции. Армия России продолжает наступление на данном участке фронта.

Ранее российский военный назвал ключевую задачу армии на лето. Она заключается во взятии Донбасса под полный контроль.

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