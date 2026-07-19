Бывшая участница «Дома-2» прошлась голой по Москве

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Брагина в откровенном виде прошлась по Москве. Кадры публикует Telegram-канал «112».
22-летняя блогерша пришла голой в местный магазин, пройдя вдоль улиц одного из ЖК. Брагина собрала волосы в небрежный пучок и полностью отказалась от одежды, демонстрируя обнаженное тело. В качестве обуви она выбрала босоножки на плоском ходу.
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