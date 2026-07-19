Бывшая участница «Дома-2» прошлась голой по Москве

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Брагина в откровенном виде прошлась по Москве

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Брагина в откровенном виде прошлась по Москве. Кадры публикует Telegram-канал «112».

22-летняя блогерша пришла голой в местный магазин, пройдя вдоль улиц одного из ЖК. Брагина собрала волосы в небрежный пучок и полностью отказалась от одежды, демонстрируя обнаженное тело. В качестве обуви она выбрала босоножки на плоском ходу.

По пути экс-участница популярного шоу здоровалась с прохожими и продавцами. В результате ее встретили сотрудники полиции, которые выясняют причину такого внешнего вида россиянки.

Ранее бывшая жена миллионера Товстика показала полуголое фото его любовницы Дибровой. По словам женщины, раньше она считала Диброву своей подругой.