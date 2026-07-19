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17:54, 19 июля 2026Ценности

Бывшая участница «Дома-2» прошлась голой по Москве

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Брагина в откровенном виде прошлась по Москве
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Брагина в откровенном виде прошлась по Москве. Кадры публикует Telegram-канал «112».

22-летняя блогерша пришла голой в местный магазин, пройдя вдоль улиц одного из ЖК. Брагина собрала волосы в небрежный пучок и полностью отказалась от одежды, демонстрируя обнаженное тело. В качестве обуви она выбрала босоножки на плоском ходу.

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