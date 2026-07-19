Бывшая жена миллионера Товстика показала полуголое фото его любовницы Дибровой

Бывшая жена миллионера Товстика Елена показала откровенное фото его любовницы Дибровой

Бывшая жена российского миллионера Романа Товстика Елена Товстик показала откровенное фото его любовницы — бывшей жены телеведущего Дмитрия Диброва Полины Дибровой. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Товстик, раньше она считала Диброву своей подругой. Чтобы подтвердить их общение, женщина опубликовала совместные кадры. «Они стерли все мои фото, чтобы не осталось доказательств, что она была моей подругой, и чтобы не было совместных фото, но никто из этих "воров архивов" не подумал, что архив сохранился со всеми доказательствами», — заявила она.

Кроме того, Товстик продемонстрировала архивный снимок собственного авторства, где Диброва позировала на балконе топлес. Она предстала перед камерой в шляпе и солнцезащитных очках, прикрывая голую грудь рукой. «Когда я была в реанимации, где умирала моя дочь, она [Диброва] в это время спала с моим мужем!» — в том числе указала автор поста.

В августе 2025 года сообщалось, что бизнесмен Товстик захотел превратить жизнь бывшей супруги в ад.