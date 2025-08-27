Ушедший к жене Диброва бизнесмен захотел превратить жизнь бывшей супруги в ад

Ушедший к жене Диброва бизнесмен захотел превратить жизнь экс-супруги в ад

Бизнесмен Роман Товстик, который ушел из семьи к жене ведущего Дмитрия Диброва, захотел превратить жизнь экс-супруги Елены в ад. Об этом последняя пожаловалась в интервью Андрею Малахову.

Мать шестерых детей рассказала, что после 19 лет брака предприниматель неожиданно заявил о решении развестись, отрицая при этом факт измены с их общей подругей Полиной Дибровой. Товстик говорил, что «семья и шестеро детей якобы не делают его счастливым».

В качестве условий для развода мужчина предложил бывшей жене оставить ей дом и 30 миллионов рублей, которые она сможет потратить на покупку машины и пластические операции. Хирургические вмешательства Елена планировала делать в связи с осложнениями после родов.

«Я спросила: "Мне с шестью детьми останется 15 миллионов до конца жизни?". А он ответил: "Я буду помогать, если будешь хорошо себя вести. Только без бумажек. А если плохо — будешь сидеть на гречке без копейки», — посетовала героиня передачи.

По словам Товстик, супруг дал ей на раздумья пять дней и параллельно принялся ее шантажировать. В случае отказа подписывать брачный контракт он грозился сжечь их общий дом и превратить ее жизнь в ад. Несмотря на угрозы, Елена подчеркнула, что все еще любит мужа, поэтому ей тяжело слышать такие заявления.

Ранее адвокаты Дибровых Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Кузнецова заявили, что все имущественные вопросы супругов, принявших решение о разводе, урегулированы. Они добавили, что после расторжения брака Дибровы продолжат вместе воспитывать детей.

О том, что Дибров может развестись с женой после 16 лет совместной жизни, стало известно 29 июля. В сети утверждали, что Диброва начала отношения с 50-летним женатым бизнесменом Товстиком, дружившим с семьей телеведущего.