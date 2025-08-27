Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:12, 27 августа 2025Ценности

Ушедший к жене Диброва бизнесмен захотел превратить жизнь бывшей супруги в ад

Ушедший к жене Диброва бизнесмен захотел превратить жизнь экс-супруги в ад
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenatovstik

Бизнесмен Роман Товстик, который ушел из семьи к жене ведущего Дмитрия Диброва, захотел превратить жизнь экс-супруги Елены в ад. Об этом последняя пожаловалась в интервью Андрею Малахову.

Мать шестерых детей рассказала, что после 19 лет брака предприниматель неожиданно заявил о решении развестись, отрицая при этом факт измены с их общей подругей Полиной Дибровой. Товстик говорил, что «семья и шестеро детей якобы не делают его счастливым».

Материалы по теме:
«Лишив меня всего, он сам все потерял» Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?
«Лишив меня всего, он сам все потерял»Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?
4 февраля 2022
«Это отличный способ накопить на квартиру» Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
«Это отличный способ накопить на квартиру»Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
3 февраля 2022

В качестве условий для развода мужчина предложил бывшей жене оставить ей дом и 30 миллионов рублей, которые она сможет потратить на покупку машины и пластические операции. Хирургические вмешательства Елена планировала делать в связи с осложнениями после родов.

«Я спросила: "Мне с шестью детьми останется 15 миллионов до конца жизни?". А он ответил: "Я буду помогать, если будешь хорошо себя вести. Только без бумажек. А если плохо — будешь сидеть на гречке без копейки», — посетовала героиня передачи.

По словам Товстик, супруг дал ей на раздумья пять дней и параллельно принялся ее шантажировать. В случае отказа подписывать брачный контракт он грозился сжечь их общий дом и превратить ее жизнь в ад. Несмотря на угрозы, Елена подчеркнула, что все еще любит мужа, поэтому ей тяжело слышать такие заявления.

Ранее адвокаты Дибровых Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Кузнецова заявили, что все имущественные вопросы супругов, принявших решение о разводе, урегулированы. Они добавили, что после расторжения брака Дибровы продолжат вместе воспитывать детей.

О том, что Дибров может развестись с женой после 16 лет совместной жизни, стало известно 29 июля. В сети утверждали, что Диброва начала отношения с 50-летним женатым бизнесменом Товстиком, дружившим с семьей телеведущего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники подлетели к пику Победы, где больше двух недель находится травмированная российская альпинистка. Что они обнаружили?

    Тренер «Зенита» оценил вызов в сборную Бразилии игрока клуба с российским паспортом

    Найден способ остановить развитие опасного вида рака

    Пауков-ос нашли еще в одном российском регионе

    Российские саперы раскрыли ситуацию с разминированием Белгородской области

    Врач предупредил об опасности сухой лапши быстрого приготовления

    Отбывающий срок за взятки российский полицейский попался на другом преступлении

    Twitch оштрафовали на десятки миллионов рублей в России

    Сразу три генерала МВД получили большие сроки за взятки. Их лишили званий, забрали кинжал Третьего рейха и часы Rolex

    Россию предупредили о катаклизмах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости