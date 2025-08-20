Адвокаты Дибровых сделали заявление на фоне новостей об их разводе

Адвокаты Добровинский, Кузнецова и Дубровская: Полина Диброва подает на развод

Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Кузнецова, адвокаты телеведущего Дмитрия Диброва и его жены Полины, сделали совместное заявление на фоне новостей о разводе супругов. Его текст опубликован в Telegram-канале адвокатского бюро «Дубровская, Кузнецова и партнеры».

«Полина Диброва подает на развод. Дмитрий Дибров не против расторгнуть отношения официально», — говорится в сообщении.

Также адвокаты подчеркнули, что все имущественные вопросы между супругами урегулированы. Кроме того, по словам правозащитников, споров, связанных с детьми, у пары нет. Дибровы будут продолжать их воспитывать вместе, заключили они.

Ранее сообщалось, что дети Дибровых останутся с матерью после развода. Собеседник издания StarHit, знакомый с ситуацией, заявил, что супруги намерены все решить мирно.

О том, что Дибров может развестись после 16 лет брака, стало известно 29 июля. Друг их семьи сообщил, что супруга телеведущего ведет отдельную личную и профессиональную жизнь.

Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. Телеведущий старше избранницы на 30 лет. В браке у супругов родились трое детей.