Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:39, 8 августа 2025Интернет и СМИ

Раскрыты новые подробности развода Диброва

StarHit: После развода дети Полины и Дмитрия Дибровых останутся с матерью
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

После развода телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной трое сыновей останутся с матерью. Подробности раскрыло издание StarHit со ссылкой на знакомых супругов.

«Дибровы собираются все решить мирно, уже есть договоренность, что дети останутся с мамой. Что касается совместно нажитого имущества, Дима, как благородный мужчина, не обидит женщину, которая посвятила ему столько лет и подарила вторую молодость», — сообщил собеседник издания. При этом знакомый Дибровых подчеркнул, что после развода супруги вряд ли останутся близкими друзьями.

Также StarHit сообщил, что адвокатом телеведущего в бракоразводном процессе станет Александр Добровинский. Он заявил, что договорился обсудить условия расторжения брака с правозащитницей со стороны Полины — Мариной Дубровской.

Материалы по теме:
Два развода, смерть двух мужей и попытка суицида. Как справляется с ударами судьбы бывшая жена Владимира Высоцкого?
Два развода, смерть двух мужей и попытка суицида.Как справляется с ударами судьбы бывшая жена Владимира Высоцкого?
19 мая 2024
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс оказались на грани развода после 25 лет семейной жизни. Почему их брак затрещал по швам?
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс оказались на грани развода после 25 лет семейной жизни.Почему их брак затрещал по швам?
15 июня 2025

Ранее адвокаты Ирина Кузнецова и Марина Дубровская подтвердили слухи о разводе Дибровых. На странице своего адвокатского бюро они заявили, что будут защищать интересы супруги телеведущего.

О том, что Дибров может развестись после 16 лет брака, стало известно 29 июля. Об этом сообщил друг семьи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп накричал на Нетаньяху. Президенту США не понравилось, что Израиль пытался его обмануть

    ВСУ за полтора часа атаковали четыре региона России

    Врач посоветовал упражнения от тяжести в ногах

    Россиянин открыл стрельбу по подросткам из-за громкого разговора

    Захарова назвала русофобией заявления Запада о возвращении украинских детей

    Пригожин сравнил концерты Дженнифер Лопес и российской певицы Zivert

    Пластический хирург оценила внешность Оксаны Федоровой после набора веса

    В МИД России ответили на обвинения по теме украинских детей

    Самолет с россиянами на борту развернулся в воздухе из-за авиационного топлива в салоне

    Европейский лидер предрек скорую заморозку боев на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости