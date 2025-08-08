Раскрыты новые подробности развода Диброва

StarHit: После развода дети Полины и Дмитрия Дибровых останутся с матерью

После развода телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной трое сыновей останутся с матерью. Подробности раскрыло издание StarHit со ссылкой на знакомых супругов.

«Дибровы собираются все решить мирно, уже есть договоренность, что дети останутся с мамой. Что касается совместно нажитого имущества, Дима, как благородный мужчина, не обидит женщину, которая посвятила ему столько лет и подарила вторую молодость», — сообщил собеседник издания. При этом знакомый Дибровых подчеркнул, что после развода супруги вряд ли останутся близкими друзьями.

Также StarHit сообщил, что адвокатом телеведущего в бракоразводном процессе станет Александр Добровинский. Он заявил, что договорился обсудить условия расторжения брака с правозащитницей со стороны Полины — Мариной Дубровской.

Ранее адвокаты Ирина Кузнецова и Марина Дубровская подтвердили слухи о разводе Дибровых. На странице своего адвокатского бюро они заявили, что будут защищать интересы супруги телеведущего.

О том, что Дибров может развестись после 16 лет брака, стало известно 29 июля. Об этом сообщил друг семьи.