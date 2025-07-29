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14:22, 29 июля 2025Интернет и СМИ

Дибров разведется после 16 лет брака

KP.RU: Телеведущий Дмитрий Дибров разведется после 16 лет брака
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Бывший ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной после 16 лет брака. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на друга семьи.

«У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль (Дибров старше супруги на 30 лет — прим. "Ленты.ру"). Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм», — рассказал собеседник.

Отмечается, что у супруги телеведущего есть бизнес — женский клуб. Вместе с единомышленницами она путешествует, занимается спортом и устраивает вечеринки.

Ранее стало известно, что Дибров начал проводить стримы на сервисе Twitch. Во время одной из трансляций он признался в желании сняться в постельной сцене с известной актрисой.

Дмитрий Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. Этот брак стал для телеведущего четвертым. У пары есть трое сыновей.

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