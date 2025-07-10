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11:57, 10 июля 2025Интернет и СМИ

Дибров признался в желании сняться в постельной сцене с известной актрисой

Телеведущий Дмитрий Дибров начал проводить стримы на сервисе Twitch
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Бывший ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров начал проводить стримы на сервисе Twitch. Во время одной из трансляций он признался в желании сняться в постельной сцене с известной актрисой, обратил внимание Shot.

Сообщается, что за один стрим Дибров заработал уже 30 тысяч рублей. В прямом эфире телеведущий рассказывал о любимых книгах и фильмах, а также отвечал на вопросы зрителей.

«Я бы хотел сыграть постельную сцену с [американской актрисой] Скарлетт Йоханссон. (...) Она напоминает мне ростовчанку: у ростовчанок тоже такие пухлые губы, подростковый, пубертатный вид. Вот с ней я бы хотел такую сцену сыграть», — заявил Дибров во время трансляции.

Ранее Дибров рассказал, что его приглашали работать в реалити-шоу «Дом» на ТНТ. По словам ведущего, за участие в проекте ему предлагали большие деньги.

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