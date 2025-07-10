Дибров признался в желании сняться в постельной сцене с известной актрисой

Телеведущий Дмитрий Дибров начал проводить стримы на сервисе Twitch

Бывший ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров начал проводить стримы на сервисе Twitch. Во время одной из трансляций он признался в желании сняться в постельной сцене с известной актрисой, обратил внимание Shot.

Сообщается, что за один стрим Дибров заработал уже 30 тысяч рублей. В прямом эфире телеведущий рассказывал о любимых книгах и фильмах, а также отвечал на вопросы зрителей.

«Я бы хотел сыграть постельную сцену с [американской актрисой] Скарлетт Йоханссон. (...) Она напоминает мне ростовчанку: у ростовчанок тоже такие пухлые губы, подростковый, пубертатный вид. Вот с ней я бы хотел такую сцену сыграть», — заявил Дибров во время трансляции.

Ранее Дибров рассказал, что его приглашали работать в реалити-шоу «Дом» на ТНТ. По словам ведущего, за участие в проекте ему предлагали большие деньги.