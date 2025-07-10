Дибров признался в желании сняться в постельной сцене с известной актрисой

Бывший ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров начал проводить стримы на сервисе Twitch. Во время одной из трансляций он признался в желании сняться в постельной сцене с известной актрисой, обратил внимание Shot.
Сообщается, что за один стрим Дибров заработал уже 30 тысяч рублей. В прямом эфире телеведущий рассказывал о любимых книгах и фильмах, а также отвечал на вопросы зрителей.
«Я бы хотел сыграть постельную сцену с [американской актрисой] Скарлетт Йоханссон. (...) Она напоминает мне ростовчанку: у ростовчанок тоже такие пухлые губы, подростковый, пубертатный вид. Вот с ней я бы хотел такую сцену сыграть», — заявил Дибров во время трансляции.
Ранее Дибров рассказал, что его приглашали работать в реалити-шоу «Дом» на ТНТ. По словам ведущего, за участие в проекте ему предлагали большие деньги.