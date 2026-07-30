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11:01, 30 июля 2026 (обновлено: 11:08, 30 июля 2026)Авто

Китай обвалил глобальное производство и продажи машин японского автоконцерна

Toyota показала худшие результаты с 2024 года из-за падения продаж в Китае на 17 %
Марина Аверкина

Фото: Ormalternative / Shutterstock / Fotodom

Японский автоконцерн Toyota Motor обнародовал итоги первых шести месяцев текущего года. Компания впервые с 2024 года зафиксировала одновременное снижение общемирового выпуска машин и их отгрузок покупателям, пишет Reuters.

С января по июнь включительно по всему миру было реализовано чуть более 5 миллионов автомобилей. Этот результат на 2,9 процента уступает показателю аналогичного периода прошлого года. Продажи на территории Китая рухнули сразу на 17,1 процента, что перевесило положительную динамику в Северной Америке и Японии, где спрос оставался высоким.

Производство за те же полгода сократилось на 1,2 процента в сравнении с прошлогодним уровнем. С конвейеров предприятий по всему миру сошло менее 4,9 миллиона машин. В компании пояснили, что на статистику также повлияла плановая смена поколений популярного кроссовера RAV4.

Отдельно взятый июнь показал небольшую коррекцию. Глобальные продажи выросли на 0,1 процента и достигли 868 454 единиц. Заводы в этот месяц выпустили 879 321 автомобиль, увеличив объем производства на 2,9 процента.

Все данные приведены с учетом результатов премиального подразделения Lexus.

Ранее стало известно, что тысячи сотрудников Audi провели акцию протеста у завода в немецком Неккарзульме. Рабочие выступили против закрытия предприятия, о чем ранее заявлял генеральный директор концерна Volkswagen Оливер Блюме. Производственная площадка в Неккарзульме входит в число четырех немецких заводов, которые могут прекратить работу после 2030 года.

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