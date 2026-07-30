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Силовые структуры
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12:11, 30 июля 2026Силовые структуры

Перевернувшийся автобус с детской хоккейной командой на российской дороге попал на видео

Прокуратура показала видео с перевернувшимся в ДТП автобусом с детской хоккейной командой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Перевернувшийся в результате ДТП автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, попал на видео. Запись с места происшествия предоставили «Ленте.ру» в прокуратуре Республики Татарстан.

На кадрах видны разбившийся автомобиль и лежащий на боку автобус, правоохранительные органы проводят осмотр.

По данным прокуратуры, ДТП произошло в Лаишевском районе 30 июля на автодороге «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино». Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford, перевозившим детей. Есть пострадавшие.

На место происшествия выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов.

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