Перевернувшийся автобус с детской хоккейной командой на российской дороге попал на видео

Прокуратура показала видео с перевернувшимся в ДТП автобусом с детской хоккейной командой

Перевернувшийся в результате ДТП автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, попал на видео. Запись с места происшествия предоставили «Ленте.ру» в прокуратуре Республики Татарстан.

На кадрах видны разбившийся автомобиль и лежащий на боку автобус, правоохранительные органы проводят осмотр.

По данным прокуратуры, ДТП произошло в Лаишевском районе 30 июля на автодороге «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино». Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford, перевозившим детей. Есть пострадавшие.

На место происшествия выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов.