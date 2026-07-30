В российском регионе автобус с детской хоккейной командой попал в аварию

В Татарстане автобус с детской хоккейной командой попал в аварию

В Татарстане автобус с детской хоккейной командой попал в аварию. Есть пострадавшие, сообщила прокуратура российского региона.

ДТП произошло на автодороге «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино». На данный момент известно, что водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford, перевозившим детей.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения региона, четверых детей с различными травмами доставили в больницы. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Среди установленных диагнозов – компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

28 июля в ДТП с автобусом в Москве пострадали 17 человек. По предварительным данным, водитель общественного транспорта внезапно почувствовал себя плохо и потерял управление. Получивших травмы пассажиров госпитализировали.