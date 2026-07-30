Возросло число пострадавших при атаке ВСУ на склад в Пензенской области

Мельниченко: Число пострадавших при атаке ВСУ на склад в Пензенской области возросло до 3

Число пострадавших при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склад компании Wildberries в Пензенской области возросло до трех человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Он разъяснил, что двоих раненых осмотрели врачи и отпустили. Еще одного оставили под наблюдением в медицинском учреждении.

До этого Мельниченко рассказал, что на территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.

В ночь на 30 июля украинские беспилотники ударили по складу маркетплейса в Пензенской области. По данным Мельниченко, удалось оперативно эвакуировать 200 сотрудников Wildberries.

За последние недели дроны ВСУ атаковали объекты Wildberries в ряде российских регионов. В частности, из-за ударов останавливалась работа логистических комплексов в Санкт-Петербурге, а также в Удмуртии.