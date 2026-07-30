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11:01, 30 июля 2026 (обновлено: 11:16, 30 июля 2026)Россия

Российский боец под обстрелами ВСУ тащил на себе подорвавшегося на мине-паутине сослуживца

Боец СВО под обстрелами ВСУ спас подорвавшегося на мине-паутине сослуживца
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский боец специальной военной операции (СВО) с позывным Молодой под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) дотащил на себе до укрытия подорвавшегося на мине-паутине сослуживца. Его историю публикует РИА Новости.

По словам мужчины, летом 2024 года на купянском направлении трое военнослужащих возвращались на точку выгрузки провизии, когда один из них не заметил тонкую леску-растяжку и подорвался на мине. Речь идет о мине-паутине, которая после сброса «встает» в грунте на специальный болт, и от ее корпуса во все стороны расходятся тонкие лески-растяжки, заметить которые в полевых условиях очень трудно.

Накладывать жгуты раненому сослуживцу пришлось под обстрелами. «Нас тут же накрыли польским минометом, поэтому, не раздумывая, я рванул к раненому товарищу. Было сложно его нести, потому что он был намного крупнее меня, но мне удалось оттащить его в укрытие, в лесополосу. Главное, что жизнь товарища была спасена», — вспомнил Молодой.

Ранее сообщалось, как старшина штурмовой роты с позывным Мамай на СВО пробежал с носилками несколько километров под обстрелами танка и миномета ВСУ, чтобы спасти раненых сослуживцев. По его словам, по открытой местности — по полю — пришлось бежать около одного километра.

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