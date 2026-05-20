Старшина пробежал с носилками за ранеными несколько километров под обстрелом танка ВСУ

МО РФ: Боец СВО бежал за ранеными несколько километров под обстрелом танка ВСУ

Старшина штурмовой роты с позывным Мамай в зоне проведения специальной военной операции (СВО) пробежал с носилками несколько километров под обстрелами танка и миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы спасти раненых сослуживцев. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Минобороны.

«Ранило двух парней и вот мы бежали их доставать. Мы работали под минометом, под танком. Поняли, насколько это все страшно только когда уже укрылись. Туда километра два с половиной и обратно два с половиной с носилками бегали», — вспомнил российский боец.

По его словам, по открытой местности — по полю — им пришлось бежать около одного километра.

«Забрали наших бойцов с этой лесополосы, как поступил приказ — отбить и занять. Отбили и заняли», — заключил Мамай.

Военнослужащий награжден медалями «За отвагу» и «За воинскую доблесть».

Ранее сообщалось, что старший прапорщик Геннадий Карсаков спас оказавшегося на обочине в зоне СВО раненого солдата, который попал под обстрел кочующего миномета ВСУ. За этот эпизод он удостоен государственной награды.