Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:37, 20 мая 2026Россия

Вышедшие из бара подростки до полусмерти избили россиян

В Нижнем Новгороде вышедшие из бара подростки до полусмерти избили двух мужчин
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал Ni Mash

В Нижнем Новгороде подростки, вышедшие из бара «Хали-Гали» на улице Циолковского, до полусмерти избили двух мужчин, которые проходили мимо. Об этом стало известно Telegram-каналу Ni Mash.

По сведениям российского издания, несовершеннолетние повалили горожан на землю и отпинали ногами. Пострадавших увезли в больницу с черепно-мозговыми травмами, переломами челюстей и ушибами. Одному из них предстоит операция.

Сотрудники полиции пока не смогли поймать всех несовершеннолетних нападавших, задержан один юноша. Он уверяет, что его компания набросилась на мужчин, поскольку те некрасиво себя повели.

Ранее школьники в масках камнем разбили лицо жителю Новосибирской области. Россиянин попытался поговорить с несовершеннолетними, поскольку те разожгли костер в овраге в СНТ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предупредила страны НАТО о последствиях запуска с их территории дронов ВСУ. Фон дер Ляйен сочла это угрозой

    Жара ударила по России двумя десятками тепловых рекордов

    Россиянин купил китайскую машину с дефектом и отсудил миллионы рублей

    Поцелованный 25 лет назад китаец рассказал о подарке от Путина

    Жуков объяснил выход нового альбома «Руки Вверх!» впервые за 14 лет

    Ракетную «Герань-2» назвали страшилкой против вертолетов

    Важность безвизового режима России с Китаем оценили

    Кроссовки ректора МФТИ вызвали ажиотаж на встрече Путина и Си

    Трамп сделал заявление о встрече Путина и Си Цзиньпина

    В Госдуме назвали мечту всех губернаторов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok