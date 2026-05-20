17:35, 20 мая 2026МирЭксклюзив

Значение чаепития Путина и Си раскрыли

Юлия Сычева
Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

За чаепитием политики обычно обсуждают более личные вопросы или второстепенные, которые не вошли в повестку официальной встречи, рассказала эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова. Мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин за чаем с президентом России Владимиром Путиным обсудят отношения с США, а также конфликты на Украине и в Иране. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Эксперт отметила, что все важные вопросы государственного характера, которые и стали поводом для встречи официальных лиц, обычно обсуждаются во время переговоров. Все, что за пределами этих переговоров, это более второстепенные темы, пояснила Холгова.

«Опять же, если говорить о перечисленных темах, мы не можем исключать, что они говорили о них во время официальной части на переговорах. За чаепитием они их могут продолжить просто потому, что это действительно животрепещущие темы, которые сейчас на устах у политиков всего мира», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Ранее завершились переговоры Путина и Си. По итогам встречи лидеры подписали совместное Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

