18:05, 20 мая 2026Бывший СССР

На Украине заявили о возможности восстановления отношений Европы с Россией

«Страна.ua»: Запад может восстановить отношения с Россией на фоне войны в Иране
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Запад может восстановить отношения с Россией на фоне войны в Иране и последовавших за этим экономических проблем. Такой сценарий допустило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По словам журналистов, сейчас страны Запада находятся перед выбором между различными вариантами действий, чтобы не перейти в состояние «военного лагеря». Отмечается, что одним из возможных сценариев для Европы и США является восстановление отношений с Москвой.

«Одним из путей выхода из ситуации Запад может избрать стратегическую нормализацию отношений с Россией, что приведет к побуждению Киева к заключению мира с РФ на "условиях Анкориджа" или около того», — говорится в тексте статьи.

Издание также подчеркнуло, что такой сценарий поддерживает президент США Дональд Трамп, однако сопротивление ему оказывают европейские страны, но они могут изменить свой подход на фоне войны в Иране. Журналисты отметили, что восстановление отношений с Россией было бы наиболее выгодно именно странам Европы.

Ранее газета Financial Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский считает приемлемой кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на роль переговорщика от Европы. Он также допустил, что контакты Брюсселя и Европы мог бы взять на себя сильный действующий европейский лидер.

