Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:55, 20 мая 2026Спорт

Формат отбора на чемпионат Европы по футболу изменили

УЕФА изменил формат отбора на чемпионат Европы по футболу
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Maxisport / Shutterstock / Fotodom  

Формат отбора на чемпионат Европы по футболу изменили. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Изменения вступят в силу, начиная с сезона-2028/2029. Команды будут поделены на два дивизиона. В первом, куда войдут 36 сборных из Лиг А и В Лиги наций, будет три группы по 12 команд. Второй сформируется из оставшихся сборных, его участников поделят на три группы по шесть-семь команд. Победители первого напрямую пройдут на чемпионат Европы, остальные участники определятся по итогам плей-офф с представителями второго дивизиона.

Новую концепцию отбора доработают в течение ближайших месяцев. В более детальном виде ее представят на следующем заседании исполнительного комитета УЕФА в сентябре.

Ранее УЕФА пожизненно отстранил чешского тренера женской команды Петра Влаховски, снимавшего на видео футболисток в душевой. С помощью мини-камеры тренер снимал спортсменок в раздевалке и душевой. Всего с 2019 по 2023 год от его действий пострадали 15 девушек, самой младшей из них было 17 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Описаны масштабы разрушений после ракетного удара по столице российского региона

    Руководство Израиля открестилось от скандального видео своего министра

    Раскрыт заработок подростков в России

    Формат отбора на чемпионат Европы по футболу изменили

    Летчик объяснил удачную посадку сгоревшего в российском лесу самолета

    Зеленский обсудил отношения с президентом дружественной для России страны

    Смерть художника «Мастера и Маргариты» шокировала режиссера Хотиненко

    Российские врачи спасли год прожившего с разорванным сердцем мужчину

    Дмитрий Колдун показал внешность 10-летней дочери

    В России заявили о готовности в любой момент принять уран из Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok