УЕФА изменил формат отбора на чемпионат Европы по футболу

Формат отбора на чемпионат Европы по футболу изменили. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Изменения вступят в силу, начиная с сезона-2028/2029. Команды будут поделены на два дивизиона. В первом, куда войдут 36 сборных из Лиг А и В Лиги наций, будет три группы по 12 команд. Второй сформируется из оставшихся сборных, его участников поделят на три группы по шесть-семь команд. Победители первого напрямую пройдут на чемпионат Европы, остальные участники определятся по итогам плей-офф с представителями второго дивизиона.

Новую концепцию отбора доработают в течение ближайших месяцев. В более детальном виде ее представят на следующем заседании исполнительного комитета УЕФА в сентябре.

