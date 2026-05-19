УЕФА пожизненно отстранил тренера женской команды за съемку футболисток в душевой

УЕФА пожизненно отстранил тренера «Словацко» за съемку футболисток в душевой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пожизненно отстранил тренера женской команды «Словацко» Петра Влаховски за скрытую съемку футболисток в душевой. Об этом сообщает The Athletic.

Влаховски использовал мини-камеру, которую прятал в рюкзаке. С ее помощью тренер снимал спортменок в раздевалке и душевой. Всего с 2019 по 2023 год от его действий пострадали 15 девушек, самой младшей из них было 17 лет.

УЕФА наложил на специалиста пожизненный запрет на футбольную деятельность. В организации призвали Международную федерацию футбола присоединиться к санкциям и расширить их действие на весь мир. Кроме того, в УЕФА хотят добиться лишения Влаховски тренерской лицензии.

В 2023 году Влаховски арестовали. Суд обязал его выплатить 13 пострадавшим 20 тысяч чешских крон (940 долларов) в качестве компенсации. Весной прошлого года специалиста приговорили к году тюремного срока условно и пяти годам запрета на тренерскую деятельность в Чехии.

