Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 20 мая 2026Путешествия

Россиянин описал работу девушек в Африке словами «час — за доллар, ночь — десятка»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Siegfried Modola / Reuters

Путешествующий по миру российский тревел-блогер побывал в Центральной Африке и описал работу местных девушек словами «час — за доллар, ночь — десятка». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в странах Африки, таких как Конго, Камерун или Габон, одиноким туристам на помощь часто приходят местные девушки, которые готовы помочь составить маршрут похода или познакомить гостя с африканским укладом жизни и традициями. Таких помощниц путешественники называют «морковки».

Материалы по теме:
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024
«Эмоции будут самые яркие!» Занзибар снова открывается для россиян. Кому подойдет отдых в Африке и чего стоит опасаться?
«Эмоции будут самые яркие!»Занзибар снова открывается для россиян. Кому подойдет отдых в Африке и чего стоит опасаться?
15 августа 2023

«Дело в том, что эти девушки выступают в роли гидов и советчиков в одном лице. Они ведут туристов через сложности в африканском быту. Как ослик следует за морковкой, так туристы следуют за этими девушками», — объяснил россиянин.

Встретить африканок, выступающих в роли гидов, можно рядом с любым отелем или даже в нем, так как они часто подрабатывают горничными. Познакомившись с сотрудницей отеля по имени Мака житель России узнал, что на рынке гостей страны могут обмануть с ценами, а в ночном клубе украсть его вещи. Поэтому «морковки» сопровождают туристов не только днем, но и ночью.

«Если турист придет в клуб с сопровождающей, то проблем не будет. Сферы влияния тут поделены строго — никто "чужого клиента" уводить не станет. Африка — не то место, где стоит рисковать из‑за пары долларов», — заключил турист.

Ранее этот же блогер посетил Венесуэлу и описал страну словами «люди находят способы выжить». Девушка, работающая в отеле, рассказала ему, что многие ее подруги продают поделки, созданные своими руками: плетут корзины, делают фигурки из соломы, вышивают национальные узоры на одежде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали заявления Литвы о нападении на Калининград

    В Британии отчитали Литву за призыв напасть на Калининградскую область

    Защита обжаловала приговор ученым РАН по делу о госизмене

    Готовивший поджог на железной дороге в российском регионе попал на видео

    На Украине задержали несколько высших чиновников Нацполиции

    Москвичам рассказали о погоде на день

    Российский приграничный регион подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ

    Стало известно о планах замещения рабочих мест в России

    Гвардиола назвал причины поражения «Манчестер Сити» «Арсеналу» в чемпионской гонке АПЛ

    Признанный умершим 88-летний мужчина очнулся в похоронном бюро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok