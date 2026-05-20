Российский «Сварог 1000» пройдет испытания на СВО

Российский наземный колесный роботизированный комплекс (НРТК) «Сварог 1000» грузоподъемностью до одной тонны пройдет испытания на специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС рассказал Научно-производственный центр НПЦ «Сварог».
В организации уточнили, что данный НРТК имеет две модификации — первая работает на газу, тогда как вторая — на аккумуляторных батареях. «Одним из преимуществ нашего НРТК является возможность автономного движения по маршруту как с использованием спутниковых данных, так и без них. Кроме того, есть возможность использования связи, построенной на основе Mesh-сети», — добавил НПЦ.
Также в организации рассказали о планах испытать на СВО НРТК «Сварог 500» грузоподъемностью до полутонны.
В феврале агентство со ссылкой на инструктора центра беспилотных систем морской пехоты Центральной группировки войск с позывным Руна сообщило, что российские дроны «Сварог-20» позволили кратно — в 13 раз — нарастить объемы доставки грузов в зоне СВО.
В том же месяце ТАСС узнало от НПЦ, что российские беспилотники-разведчики «Око-2» и «Око-3» начали применять в зоне СВО.