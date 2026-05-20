08:44, 20 мая 2026

Песков: Заявления МИД Литвы о нападении на Калининград граничат с безумием
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о наличии у НАТО сил для нападения на Калининград граничат с безумием. Так агрессивные слова дипломата в беседе с Павлом Зарубиным прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это заявление на грани безумия», — заявил пресс-секретарь российского президента.

19 мая Будрис заявил, что НАТО следует «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у военного блока якобы есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.

Ранее заявление Будриса объяснил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, заявление литовского министра является попыткой выслужиться перед Североатлантическим альянсом.

