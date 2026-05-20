Меркурис: Заявления Литвы о нападении на Калининград опасны для Прибалтики

Призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса к Североатлантическому альянсу «напасть на Калининград» очень опасен для Прибалтики. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Я вообще не понимаю, почему европейские лидеры в такое опасное время, когда по всем рациональным расчетам нужно было бы разрядить обстановку и сбавить градус риторики, очень усердно работают, чтобы добиться противоположного (...). Это невероятно безрассудно и очень опасно», — возмутился эксперт.

Аналитик отметил, что Россия ответит на любые действия НАТО в отношении Калининграда, а подобные провокации лишь нагнетают напряжение в Балтийском регионе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания Будриса граничат с безумием.

19 мая глава МИД Литвы заявил, что НАТО следует «показать русским» способность сил альянса прорваться в Калининградскую область. По его словам, у военного блока якобы есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.