В НАТО назвали сроки возможной переброски войск США из Европы

Гринкевич: США не собираются выводить войска из Европы в ближайшее время

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Соединенные Штаты не собираются выводить своих военных с континента в ближайшее время. Своими прогнозами он поделился с журналистами на совещании в Брюсселе, сообщает Politico.

По словам Гринкевича, переброска американских сил все же произойдет, но только после того, как европейские союзники нарастят собственный военный потенциал. Генерал уточнил, что этот процесс займет несколько лет. Его заявление прозвучало на фоне решений Дональда Трампа о выводе 5 тысяч военных из Германии и отмене переброски 4 тысяч в Польшу.

В ответ на действия Вашингтона 32 страны альянса поручили Гринкевичу найти европейскую замену американским солдатам и технике. Аналитики предупреждают, что если замену личного состава можно произвести в течение года, то восполнение тяжелого вооружения и ракетных подразделений может растянуться на пять лет. Окончательные сроки будут зависеть от бюрократических процедур внутри НАТО.

16 мая представитель Пентагона Джоэл Вальдес сообщил, что решение об отмене отправки дополнительного американского военного контингента на территорию Польши не было неожиданностью. По его словам, инициативы приняли с учетом мнений глав Европейского командования Вооруженных сил (ВС) США.